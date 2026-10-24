Болівія затримала ексглаву поліцейської розвідки у справі Марсета — The Rio Times

У Болівії 23 жовтня затримали колишнього директора національної поліцейської розвідки Хуана Марсело Ферруфіно. Слідство пов’язує справу з предметами, які могли бути винесені з будинку в Санта-Крус-де-ла-Сьєрра після березневого затримання уругвайця Себастьяна Марсета, якого розшукували США. Про це повідомляє The Rio Times.

П’ять попередніх кваліфікацій

За даними прокурора Санта-Круса Хіммі Лопеса, ордер на арешт Ферруфіно охоплює п’ять попередніх кваліфікацій: привласнення державного майна, невиконання службових обов’язків, крадіжку, вимагання посадовцем неправомірної вигоди та пасивне хабарництво. Прокуратура публічно не уточнила, які саме дії ставить у провину кожному з фігурантів.

Ферруфіно затримали в Ель-Альто та доставили до підрозділу спеціальної боротьби зі злочинністю Felcc, повідомили El Deber і агентство ANF. Водночас телеканал Unitel вказував, що затримання відбулося в Ла-Пасі. Адвокат Ферруфіно Марсело Гальван заявив, що його клієнт давав пояснення слідчим, а згодом його мають доставити до судді, який визначатиме його правове становище.

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Інші фігуранти та вилучені речі

Ордер також стосується полковника Оскара Фернандо Морено, колишнього керівника національної розвідки поліції, який нині перебуває в резерві, та Еріка Сальвадора Корреа. За словами Лопеса, раніше скаргу у цій справі відхилили, однак розслідування поновили після появи нових доказів.

20 жовтня видання Opinión із посиланням на неназвані джерела повідомило, що поліцейські нібито винесли з будинку Марсета кілька валіз із щонайменше 4 млн доларів США та коштовними годинниками. Віцепрезидент Едманд Лара закликав перевірити ці твердження. Адвокат Морено Фредді Веласкес назвав інформацію про валізи неправдивою та заявив, що щодо сейфа з грошима й годинниками існує опис майна, переданого прокурорам.

Затримання Марсета

Себастьяна Марсета затримали в Санта-Крус-де-ла-Сьєрра 13 березня 2026 року, після чого його доправили до США. Він перебуває під вартою в Александрії, штат Вірджинія, де розглядають справу щодо звинувачень у відмиванні коштів і наркотероризмі. Джерела, на які посилається The Rio Times, прямо не пов’язують справу Ферруфіно з американським провадженням проти Марсета.

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