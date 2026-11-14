Bombardier оцінила замовлення THC на 12 джетів у $568 млн — AeroTime

Саудівська компанія The Helicopter Company (THC) уклала остаточні угоди про придбання 12 бізнес-джетів канадського виробника Bombardier. Bombardier оцінила замовлення приблизно у 568 млн доларів за каталоговими цінами 2026 року. Як повідомляє AeroTime, угоду оголосили 13 листопада 2026 року.

12 літаків і опціони ще на 48

Замовлення охоплює п'ять літаків Challenger 3500, п'ять Global 5500 та два Global 8000. Воно перетворило лист про наміри, оголошений на авіасалоні у Фарнборо в липні 2026 року, на зобов'язальне замовлення.

Угоди також передбачають опціони на ще 48 літаків цих трьох моделей. Рішення про їхнє використання THC ухвалюватиме на власний розсуд. У разі реалізації всіх опціонів парк бізнес-джетів компанії може зрости до 60 літаків. Bombardier назвала це найбільшим на сьогодні замовленням парку ділової авіації в Саудівській Аравії.

Вихід у ділову авіацію

THC належить Державному інвестиційному фонду Саудівської Аравії та працює з середини 2019 року. Її флот налічує понад 60 гелікоптерів, які використовують для екстреної медичної допомоги, авіаційних робіт, приватних чартерів і туристичних польотів.

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Літаки Bombardier стануть першими повітряними суднами з нерухомим крилом у флоті THC. У липневому листі про наміри компанія повідомляла, що планує використовувати їх для чартерних послуг та управління літаками. Генеральний директор THC Арно Мартінес заявив, що угода означає вихід компанії у сферу ділової авіації на тлі зростання попиту в Саудівській Аравії та ширшому регіоні.

Літаки для різних маршрутів

Challenger 3500 призначений переважно для регіональних перельотів, зокрема в межах країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки. Він зазвичай має дев'ять пасажирських місць, максимальна місткість становить 10 осіб, а дальність польоту — 6297 км. Global 5500 вміщує до 16 пасажирів і має дальність 10 927 км, тоді як Global 8000 — 14 816 км. За даними Bombardier, остання модель здатна виконувати безпосадкові рейси між Ер-Ріядом і Лос-Анджелесом.

У межах домовленостей Bombardier також взяла зобов'язання здійснити довгострокові стратегічні інвестиції в Саудівській Аравії, зокрема створити місцеву присутність. Деталей і термінів таких інвестицій виробник не розкрив.

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