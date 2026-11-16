Boots почне призначати медичний канабіс у Британії — The Guardian

Британська аптечна мережа Boots оголосила про запуск онлайн-сервісу SureLeaf, через який пацієнтам віком від 25 років можуть призначати медичний канабіс. Послуга буде доступна людям із відповідними станами, зокрема хронічним болем, тривожністю або безсонням. Як повідомляє The Guardian, це перший такий сервіс серед аптек, представлених на британських торгових вулицях.

Як працюватиме сервіс

Пацієнти зможуть розпочати оцінювання онлайн. Далі можливість такого лікування розглядатиме клінічна команда, а після цього пацієнта можуть запросити на відеоконсультацію з лікарем-консультантом.

У Boots заявили, що кожен рецепт перед початком лікування незалежно розглядатиме мультидисциплінарна клінічна команда, до якої входитиме другий незалежний консультант. Людина, яка хоче отримати рецепт, має попередньо безуспішно спробувати стандартні методи лікування. Після призначення лікування стан пацієнтів регулярно переглядатимуть.

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Дослідження та обмеження

Запуск SureLeaf супроводжуватиметься спільною дослідницькою програмою Boots та Університету Ноттінгема. Вона вивчатиме результати лікування пацієнтів, практику призначення препаратів і досвід лікування хронічного болю медичним канабісом.

Призначення ліків на основі канабісу у Великій Британії легалізували у 2018 році. У межах Національної служби охорони здоров’я такі препарати можуть отримувати лише люди з рідкісними формами епілепсії, окремими побічними ефектами хіміотерапії та певними симптомами розсіяного склерозу. Водночас приватні клініки вже кілька років призначають ці засоби, зокрема за хронічного болю, психіатричних і неврологічних станів.

Дослідники з Австралії та Великої Британії цього року дійшли висновку, що доказів ефективності канабісу для лікування тривожності, нервової анорексії, психотичних розладів, посттравматичного стресового розладу та опіоїдної залежності дуже мало. Водночас вони виявили певні свідчення, що медичні продукти на основі канабісу можуть допомагати знижувати залежність від канабісу, полегшувати симптоми синдрому Туретта та покращувати сон у людей із безсонням.

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