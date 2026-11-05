Борг країн, що розвиваються, сягнув рекордних $9,4 трлн — The Guardian

Заборгованість країн, що розвиваються, торік зросла до рекордних 9,4 трлн доларів. Найбідніші держави водночас сплачують за новими позиками найвищі відсотки з кінця 1980-х років, ідеться у щорічному Міжнародному звіті про борг Світового банку, про який повідомляє The Guardian.

За даними Світового банку, заборгованість країн, що розвиваються, за минулий рік збільшилася на 5,5%. Це найшвидше зростання за чотири роки, яке значною мірою забезпечило активніше кредитування приватним сектором.

Висока вартість позик

Країни, які мають право на пільгове фінансування від Світового банку, у середньому залучали нові позики під 8,2% річних. Це найвищий показник від кінця 1980-х років. Попередні дані за 2026 рік свідчать, що кредитування залишалося активним, однак відсоткові ставки були високими через зростання глобальної вартості фінансування.

Світовий банк навів приклади нещодавніх запозичень: Лаос позичав під 11,5%, Республіка Конго — під 13,88%, а Кенія — під 9,2%.

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Головна статистикиня Світового банку Хайшан Фу заявила, що доступ країн із низькими та середніми доходами до міжнародного фінансування покращився, але його ціна — ні. За її словами, такі держави більше позичають і більше платять, а отже, мають менше коштів для довгострокового розвитку.

Вплив на внутрішні витрати

У Світовому банку зазначили, що дедалі дорожче обслуговування зовнішнього боргу обмежує можливості урядів інвестувати у майбутнє. Аналіз установи також показав, що глобальні потрясіння сильніше впливають на доступність продовольства у країнах із великим борговим навантаженням. За оцінкою банку, борговий тягар може бути пов’язаний зі зниженням доступності здорового харчування в періоди глобального стресу.

Уряд Великої Британії готується просувати нову ініціативу щодо боргу під час головування країни у G20 наступного року. Серед можливих пропозицій — використання балансів Світового банку та інших багатосторонніх банків розвитку для викупу непогашених боргів, продовження строків їх погашення і зниження відсоткових ставок.

Водночас нинішня ситуація складніша, ніж перед самітом G8 у Гленіглсі 2005 року, коли держави погодилися списати мільярди фунтів боргу. Тепер кредиторами частіше є приватні власники облігацій, а не уряди.

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