Борнмут обіграв Спарту 3:1 і здобув четверту перемогу — The Guardian

«Борнмут» у Празі, Чехія, переміг «Спарту» з рахунком 3:1 у матчі Ліги Європи та продовжив переможну серію до семи матчів. Команда Марко Розе виграла всі чотири поєдинки на старті свого дебютного єврокубкового сезону, повідомляє The Guardian.

Вольова перемога в Празі

Господарі вийшли вперед у першому таймі завдяки індивідуальним діям гамбійського нападника Ебріми Сінгатеха. Перед цим Льюїс Кук міг відкрити рахунок для англійського клубу, але його удар із пенальті влучив у стійку.

Невдовзі після гола «Спарта» залишилася в меншості: Тобіас Гуддал отримав другу жовту картку протягом двох хвилин. «Борнмут» зрівняв рахунок на 57-й хвилині, коли Тайлер Адамс відправив м’яч у нижній кут воріт після відскоку.

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На 81-й хвилині Еванілсон вивів гостей уперед ударом низом повз воротаря. Наприкінці матчу Раян забив третій м’яч «Борнмута».

Ференцварош переміг Мілан

В іншому матчі «Ференцварош» на виїзді обіграв «Мілан» — 2:0. Гаїтянський форвард Ленні Жозеф оформив дубль у другому таймі на стадіоні «Сан-Сіро».

Угорський клуб зберіг стовідсотковий результат у Лізі Європи, попри вилучення Баміделе Юсуфа. «Мілан» після половини матчів лігового етапу має три очки та перебуває поза топ-24 турнірної таблиці.

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