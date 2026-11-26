«Борнмут» переміг «Сельту» з рахунком 2:1 у матчі Ліги Європи на стадіоні «Естадіо Абанка-Балаїдос». Англійська команда з 23-ї хвилини грала в меншості після вилучення Бафоде Діакіте, однак відігралася та здобула перемогу.

Перебіг матчу

Господарі відкрили рахунок на 19-й хвилині: Іаго Аспас змістився з правого боку штрафного майданчика та пробив у дальній кут. Перед цим через офсайд скасували гол Пабло Дурана.

Після перегляду VAR жовту картку Діакіте замінили на червону за запізнілий фол проти Коуаїба Дріуеша. На початку другого тайму Альваро Родрігес головою замкнув подачу Аміна Адлі й зрівняв рахунок.

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Десята перемога поспіль

На 78-й хвилині переможний м’яч забив Раян. Адрієн Трюффер перехопив м’яч і розпочав атаку, а Маркус Таверньє скинув м’яч під удар Раяну.

Як повідомляє Sky Sports News, ця перемога стала для «Борнмута» десятою поспіль у всіх турнірах і продовжила клубний рекорд. Команда також стала першою англійською, яка виграла стартові п’ять матчів у великому європейському турнірі.

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