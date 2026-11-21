Як повідомляє Sky Sports, «Борнмут» на стадіоні «Віталіті» переміг «Ноттінгем Форест» з рахунком 2:0 у матчі Прем’єр-ліги. Ця перемога стала для команди дев’ятою поспіль у всіх турнірах — клубним рекордом, а також п’ятою підряд у Прем’єр-лізі.

Голи Еванділсона та Клюйверта

Рахунок на 19-й хвилині відкрив бразильський нападник Еванділсон. Він забив після скидки головою Джеймса Гілла та продовжив результативну серію до шести поспіль матчів Прем’єр-ліги.

Перед перервою «Борнмут» подвоїв перевагу. Джеймс Таверньєр прорвався лівим флангом і виконав низову передачу, яку замкнув Джастін Клюйверт. У другому таймі воротар «Ноттінгем Форест» Матц Селс здійснив кілька сейвів і не дозволив супернику збільшити відрив.

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Позиції команд у таблиці

На 69-й хвилині за «Борнмут» після травми зіграв Алекс Скотт. Це був його перший матч за клуб із 20 вересня та перша поява на полі загалом від 3 жовтня, коли він виступав за збірну Англії у грі проти Хорватії.

Після потрійної заміни «Ноттінгем Форест» більше контролював гру, однак завдав лише одного удару в площину воріт. Усього команда пробила 17 разів, тоді як «Борнмут» — 18. Завдяки перемозі «Борнмут» увійшов до топ-4 таблиці перед рештою матчів туру, а «Ноттінгем Форест» опустився на 17-те місце й перебуває поза зоною вильоту лише за різницею м’ячів.

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