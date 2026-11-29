«Борнмут» у неділю переміг «Фулгем» з рахунком 2:1, здобувши шосту поспіль перемогу в Прем'єр-лізі під керівництвом Марко Розе. Завдяки цьому результату команда піднялася на п'яту позицію в турнірній таблиці, повідомляє Cyprus Mail.

Перебіг матчу

Гості відкрили рахунок на 21-й хвилині. Маркус Таверньє забив після передачі Еванілсона, а захисник «Фулгема» Келвін Бессі припустився помилки в цьому епізоді.

Через сім хвилин Родріго Муніс зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті. На 62-й хвилині Джастін Клюйверт забив вирішальний м'яч після передачі Алекса Скотта.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Наприкінці гри «Фулгем» намагався відігратися. Після того як воротар «Борнмута» Джордже Петрович випустив м'яч, у шестиметровому майданчику гостей виникла боротьба, однак команда втримала перевагу.

Друга жовта картка

На шостій компенсованій хвилині Клюйверт отримав другу жовту картку. Арбітр Стюарт Атвелл покарав футболіста за жест, яким той імітував показ жовтої картки судді.

Читай нас у