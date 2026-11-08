Борнмут здолав Іпсвіч і здобув восьму поспіль перемогу — The Guardian

«Борнмут» на виїзді переміг «Іпсвіч» з рахунком 2:1 у матчі Прем’єр-ліги на стадіоні «Портмен-роуд». Команда Марко Розе здобула восьму поспіль перемогу, а бразильський нападник Еванілсон забив у п’ятому матчі ліги поспіль.

Як повідомляє The Guardian, Еванілсон відкрив рахунок уже на п’ятій хвилині. Гол став наслідком помилки воротаря «Іпсвіча» Крістіана Волтона, який намагався обіграти бразильця з м’ячем, але втратив його.

Автогол на початку другого тайму

Через 27 секунд після поновлення гри «Борнмут» подвоїв перевагу. Удар Раяна Крісті відрикошетив від захисника «Іпсвіча» Лейфа Девіса та завершився автоголом.

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Еванілсон не забивав у перших шести матчах сезону, проте нині має сім голів у восьми матчах. Його м’яч у ворота «Іпсвіча» став п’ятим поспіль у матчах Прем’єр-ліги.

Іпсвіч скоротив відставання

Господарі відіграли один м’яч на 73-й хвилині: Джек Кларк реалізував пенальті. «Іпсвіч», який очолює Гері О’Ніл, не зміг зрівняти рахунок до фінального свистка.

«Іпсвіч» більше володів м’ячем — 58% проти 42%, однак завдав лише одного удару в площину воріт. «Борнмут» пробив у створ чотири рази та подав сім кутових. Для «Іпсвіча» це була лише одна перемога в останніх семи матчах.

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