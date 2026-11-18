У Німеччині футбольний клуб «Боруссія» Дортмунд не продовжуватиме спонсорську угоду з найбільшим німецьким виробником озброєнь Rheinmetall після завершення чинного контракту в червні 2027 року. Про рішення, ухвалене після двох років протестів і критики з боку вболівальників, повідомляє Deutsche Welle.

Контракт завершиться у 2027 році

Керівник дортмундського клубу Карстен Крамер підтвердив, що угоду не поновлюватимуть після завершення терміну її дії. За його словами, партнерство від початку було суперечливим, а припинення співпраці зменшить фінансові можливості клубу. Він зазначив, що «Боруссії» доведеться переглянути заплановані інвестиції та шукати життєздатні рішення.

Rheinmetall став партнером клубу у 2024 році. Логотип компанії розміщували на рекламних носіях та інших поверхнях, зокрема на дортмундському стадіоні «Вестфаленштадіон» місткістю 83 тисячі глядачів. Вартість домовленості оцінювали у 7–9 млн євро на рік.

Протести членів клубу

На загальних зборах «Боруссії» у 2024 році 556 із 855 присутніх членів клубу проголосували проти угоди в необов’язковому голосуванні. За партнерство висловилися 247 осіб, ще 52 утрималися. Крамер заявив, що цей результат вплинув на остаточне рішення.

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Частина фанатів виступала проти співпраці, оскільки Rheinmetall продає озброєння переважно Німеччині, Україні та НАТО. Критики вважали, що присутність виробника зброї в клубі суперечить задекларованим цінностям «Боруссії», яка виступає за суспільство без расизму, антисемітизму, ворожості до ЛГБТКІА+, сексизму, насильства та дискримінації.

Вплив уболівальників у Бундеслізі

Крамер назвав співпрацю з Rheinmetall винятковим та ізольованим випадком. Він також послався на принцип «50+1», за яким німецькі футбольні клуби переважно контролюють їхні члени, тож керівництво має зважати на голос уболівальників.

«Боруссія» не є першим клубом Бундесліги, що переглянув комерційні домовленості після критики фанатів. Раніше «Баварія» припинила співпрацю з туристичним підрозділом уряду Руанди до завершення контракту, а двома роками раніше відмовилася від угоди з Qatar Airways.

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