Bosch планує скоротити ще 750 робочих місць у Німеччині — Anadolu Agency

Німецький постачальник автокомпонентів Bosch планує до кінця 2029 року скоротити ще 750 робочих місць у підрозділі мобільності на своєму майданчику розробки в Абштатті, федеральна земля Баден-Вюртемберг. Компанія підтвердила наміри діловому виданню Handelsblatt, повідомляє Anadolu Agency. Bosch зазначила, що скорочення проведуть соціально відповідальним способом.

Причини скорочень

Bosch пов'язує рішення зі зростанням конкуренції з боку китайських виробників та перенесенням розробки систем до свого центру в Китаї, який працює з місцевими клієнтами. Китайські автовиробники дедалі частіше стають першими замовниками нових технологій, зокрема електронних систем кермування та гальмування.

Регіональний фінансовий директор Мохаммед Абрагам заявив, що завдання, пов'язані з роботою з клієнтами, більше не виконуватимуть в Абштатті. За його словами, для довгострокового збереження ролі цього майданчика компанії потрібно скоригувати структуру та витрати.

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Загальна кількість анонсованих скорочень

Водночас майданчик в Абштатті збереже статус центру розробки. Разом із раніше оголошеним скороченням 900 робочих місць на заводі Bosch у Нюрнберзі загальна кількість заявлених скорочень у німецькому підрозділі мобільності сягнула 23 650.

У вересні Bosch повідомляла про намір ліквідувати приблизно половину робочих місць на підприємстві в Нюрнберзі. Автомобільна промисловість Німеччини також зазнає тиску через конкуренцію з Китаю, американські мита та низьку прибутковість електромобілів.

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