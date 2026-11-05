Bose відкликає понад 670 тисяч акумуляторів для S1 Pro — Engadget

Компанія Bose у США та Канаді відкликає понад 670 тисяч літій-іонних акумуляторних блоків для портативних аудіосистем S1 Pro та S1 Pro+. Причиною став ризик перегрівання й займання батарей, що може призвести до пожежі або опіків, повідомляє Engadget.

Повідомлення про займання

Відкликання охоплює майже 635 тисяч батарей у США та близько 35 400 — у Канаді. Bose отримала сім повідомлень про плавлення, задимлення або займання акумуляторів. У шести випадках було зафіксовано пошкодження майна, водночас про травмованих не повідомляли.

Самі колонки не відкликають. S1 Pro та S1 Pro+ — портативні PA-системи з вбудованим мікшером, Bluetooth-стримінгом і знімним акумулятором. Батарейні блоки продавалися в комплекті з частиною пристроїв, а також окремо — у Bose, Best Buy, Amazon, Walmart та інших роздрібних продавців. Продажі тривали з грудня 2017 року до липня 2026 року.

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Як перевірити батарею

Під відкликання підпадають не всі акумулятори. Власникам потрібно вийняти батарею, знайти її 17-значний серійний номер і перевірити його початок. Безкоштовну заміну можна оформити для блоків із серійними номерами, що починаються з 083723, 078352, 084105, 078591, 078592, 084106 або 086409.

Bose закликає припинити використання таких батарей до отримання заміни. Колонкою можна користуватися від мережі змінного струму. Відкликані літій-іонні акумулятори не слід викидати у звичайне сміття — їх рекомендують передавати до місцевих пунктів утилізації небезпечних побутових відходів.

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