Боулер Джош Танг пропустить тур Англії Австралією через травму — BBC Sport

Англійський швидкий боулер Джош Танг через травму пальця ноги пропустить майбутній тур збірної Англії з крикету в Австралії у форматах ODI та T20. Як повідомляє BBC Sport, 28-річний спортсмен повернеться до Великої Британії для додаткового обстеження.

Травма в Пакистані

Танг зазнав ушкодження минулого місяця в Пакистані та не брав участі в останніх двох матчах тристоронньої серії. Тур Англії в Австралії стартує 13 листопада одноденним матчем у Перті.

Цього року боулер здобув 46 вікетів у 17 матчах. Він, імовірно, зможе повернутися до складу команди на серію з трьох тестових матчів проти Південної Африки в грудні. Склад на цей тур мають оголосити наступного тижня.

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Перемога у матчі-розминці

В одноденному матчі-розминці в Перті Англія перемогла Західну Австралію з перевагою у 92 рани. Спінер Аділ Рашид взяв чотири вікети, пропустивши 35 ранів, а швидкий боулер Джофра Арчер додав три вікети за 34 рани.

Англійці завершили свій інінгс із 251 раном: найрезультативнішим став Бен Дакетт із 49 ранами, тоді як Ліам Доусон залишився непереможеним із 44. Західна Австралія відповіла 159 ранами. Рашид узяв вікети Джейдена Гудвіна й Аштона Тернера в поспільних подачах, а Арчер завершив інінгс господарів.

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