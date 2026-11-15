Боулер Рабада взяв 5 вікетів у першому тесті проти Бангладеш — Channel NewsAsia

У Йоганнесбурзі, ПАР, швидкий боулер збірної ПАР Кагісо Рабада взяв усі п’ять вікетів Бангладеш у перший день стартового тестового матчу. На чайну перерву збірна Бангладеш, яка виграла жеребкування та обрала бити першою, пішла з рахунком 184/5.

П’ять вікетів Рабади

Як повідомляє Channel NewsAsia, на момент чайної перерви Рабада мав показники 5/33 за 11 оверів. Це його 18-й п’яти-вікетний результат у тестовій кар’єрі.

Уже першим м’ячем матчу 31-річний Рабада вивів із гри дебютанта Махфізула Іслама. Батер зіграв із товстим краєм, а Марко Янсен упіймав м’яч у галлі. Це був четвертий випадок, коли ПАР брала вікет першим м’ячем тестового матчу.

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Опір бангладеських батерів

Рабада також вивів Момінула Хака без набраних ранів і вибив капітана Наджмула Хоссейна Шанто, який набрав 12 ранів. Після цього збірна Бангладеш мала рахунок 22/3.

Після обідньої перерви боулер узяв вікет Танзіда Хасана, який набрав 67 ранів, а наступним м’ячем вивів із гри Мушфікура Рахмана. Товхід Хрідой на чайну перерву залишався не вибитим із 66 ранами, оформивши третє поспіль тестове півстоліття. Разом із ним на полі був Літтон Дас, який набрав 30 ранів.

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