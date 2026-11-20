Бовен Янг попросив вибачення після критики через слово «Zio», ужите ним на адресу співачки Регіни Спектор у випуску подкасту Las Culturistas. Як повідомляє Variety, фрагмент епізоду від 14 жовтня нещодавно знову поширили в соцмережах.

Заява Янга

У дописі в Instagram Янг заявив, що щиро шкодує про використання слова, не знаючи про його антисемітську історію. Він також написав, що його засмутило усвідомлення того, що він ужив лексику, популяризовану ультраправими рухами, риториці яких, за його словами, слід протидіяти.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Що прозвучало в подкасті

У жовтневому випуску Янг, його співведучий Метт Роджерс і гостя Еді Модіка обговорювали Спектор, її навчання в SUNY Purchase та музику. Під час розмови Модіка сказала, що співачка «дуже підтримує Ізраїль», після чого Янг ужив щодо неї слово «Zio».

Variety зазначає, що «Zio» є скороченням від слова «сіоніст» і використовується як зневажлива назва щодо євреїв та ізраїльтян. Видання вказує, що походження цього слова пов’язують із лідером Ку-клукс-клану Девідом Дюком і прихильниками переваги білої раси. Після повторного поширення фрагмента подкасту користувачі соцмереж розкритикували Янга за вживання цього слова.

Читай нас у