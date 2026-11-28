У північному регіоні Тиграй в Ефіопії посилилися бої між федеральними силами країни та військами Тиграю поблизу кордону з Еритреєю. Про це з посиланням на місцеві медіа й владу Тиграю повідомляє Anadolu Agency.

Бої у двох районах

За даними місцевого видання Ethiopia Observer, зіткнення зафіксували у районах Гуаль-Гемгало та Нафра неподалік еритрейського кордону. Організація з моніторингу конфліктів ACLED повідомила, що федеральні сили взяли під контроль Гуаль-Гемгало — населений пункт між Шираро та Бадме — і просунулися в напрямку Геза-Тагару та Сембелу.

Напруження на кордоні

Поновлення боїв відбувається на тлі нарощування військової присутності Ефіопії та Еритреї вздовж спільного кордону. ACLED також задокументувала прямі військові зіткнення між арміями двох країн.

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Напруження між Аддис-Абебою та Асмерою посилилося через прагнення Ефіопії отримати доступ до Червоного моря та звинувачення у військовій підтримці збройних угруповань. Прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед у четвер звинуватив Еритрею в озброєнні груп, ворожих його уряду, водночас відкинув твердження про наміри Ефіопії вторгнутися до сусідньої країни для отримання морського доступу.

Бої між федеральними силами та військами Тиграю відновилися у вересні, поставивши під загрозу мирну угоду, укладену в Преторії у листопаді 2022 року, яка завершила дворічну війну на півночі Ефіопії. Бадме, розташоване неподалік останніх зіткнень, було в центрі прикордонної війни між Ефіопією та Еритреєю 1998–2000 років. У 2002 році міжнародна прикордонна комісія передала місто Еритреї.

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