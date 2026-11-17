Дворазовий чемпіон US Open Брайсон Дешамбо погодився виступати в DP World Tour, європейському турі з гольфу, наступного сезону. Про це 17 листопада повідомило BBC Sport.

Заявка до туру

За даними видання, Дешамбо успішно подав заявку на приєднання до Європейського туру до дедлайну, що сплив у неділю. Першим про це повідомив The Telegraph.

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Завершення LIV Golf

Дешамбо приєднався до фінансованої Саудівською Аравією серії LIV Golf у червні 2022 року разом з іншими відомими гравцями. Він зберігав відданість туру навіть після того, як у квітні Суверенний фонд Саудівської Аравії відкликав фінансову підтримку цього проєкту.

Раніше цього місяця гольфіст заявив, що доклав усіх зусиль, аби зберегти LIV Golf. Водночас тур підтвердив намір поступово припинити роботу. У травні Дешамбо заперечував повідомлення про те, що має намір залишити LIV Golf до завершення року.

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