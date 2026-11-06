Брайтон обіграв Хетафе завдяки голу Ялкує — Sky Sports News
«Брайтон» на виїзді переміг «Хетафе» з рахунком 1:0 у матчі Ліги конференцій. Єдиний гол на стадіоні «Колісеум» забив півзахисник із Кот-д’Івуару Малік Ялкує: на 64-й хвилині він головою відправив м’яч у ворота господарів.
Гол після скидки Коштіньї
Перед взяттям воріт Коштінья скинув м’яч головою вздовж воріт, після чого Ялкує завершив атаку з близької відстані. Раніше Жауен Хаджам двічі влучав у каркас воріт «Брайтона».
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Головний тренер «Брайтона» Фабіан Гюрцелер зробив п’ять змін у складі порівняно з попередньою грою, в якій команда перемогла «Манчестер Сіті» з рахунком 1:0. Ялкує відзначився єдиним і переможним м’ячем у зустрічі з «Хетафе».
П’яте місце в таблиці
У другому таймі запасний гравець «Брайтона» Ібрагім Осман міг подвоїти перевагу, але не реалізував момент із близької відстані. Як повідомляє Sky Sports, після трьох матчів англійський клуб залишається непереможеним у турнірі та посідає п’яте місце в таблиці лігового етапу. До завершення цієї стадії «Брайтону» залишилося провести ще три гри.