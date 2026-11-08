Брайтон переміг Брентфорд і вийшов на друге місце Прем’єр-ліги — The Guardian

В Англії «Брайтон» на стадіоні «Амекс» обіграв «Брентфорд» з рахунком 2:0 у матчі Прем'єр-ліги та піднявся на друге місце в турнірній таблиці. Голи забили Дієго Гомес і Паскаль Гросс. «Брентфорд» залишився в меншості після вилучення Ігора Тьяго.

Гол Гомеса та пенальті Гросса

Рахунок на 15-й хвилині відкрив Дієго Гомес. Парагвайський футболіст спершу прийняв м'яч лівою ногою, а потім точно пробив правою повз воротаря «Брентфорда» Келлегера.

У першому таймі нападник гостей Ігор Тьяго отримав червону картку. Спершу арбітр Майкл Олівер показав бразильцю жовту картку за поштовх Чеми Андреса в боротьбі в центрі поля, однак після втручання VAR рішення змінили на вилучення за насильницьку поведінку.

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На 42-й хвилині Кін Льюїс-Поттер схопив за футболку Луку Вушковича у штрафному майданчику «Брентфорда». Пенальті реалізував Паскаль Гросс, встановивши підсумковий рахунок.

Перевага господарів

У другому таймі «Брайтон» контролював гру, маючи 73% володіння м'ячем. Господарі завдали п'яти ударів у площину воріт, тоді як «Брентфорд» не завдав жодного точного удару. За даними The Guardian, після перерви тренер гостей Кіт Ендрюс випустив Єгора Ярмолюка та Натана Коллінза.

Стандартні положення були для «Брентфорда» одним зі способів загострити гру, проте удар Матіаса Єнсена після подачі опинився в руках Барта Вербрюггена. В одному з епізодів Кевін Шаде отримав жовту картку за поштовх Вушковича біля бокової лінії.

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