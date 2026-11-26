«Брайтон» в Англії розгромив румунську «Університатю Крайова» з рахунком 4:0 у матчі Ліги конференцій на стадіоні «Американ Експрес». Ібрагім Осман забив свої перші голи за англійський клуб, оформив дубль і віддав результативну передачу.

Швидкий гол і вилучення

Господарі відкрили рахунок уже на третій хвилині. Осман завершив атаку, в якій також брали участь Ферді Кадіоглу, Харалампос Костулас і Джек Гіншелвуд. На 33-й хвилині Максим Де Кейпер перехопив поперечну передачу суперників і дальнім ударом подвоїв перевагу «Брайтона».

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Перед перервою «Університатя Крайова» залишилася в меншості. На 39-й хвилині захисник Владімір Скреціу отримав пряму червону картку за небезпечний наступ на гомілкостоп Метта О'Райлі.

Дубль Османа

У другому таймі Осман асистував Костуласу, який на 61-й хвилині забив третій м'яч із гострого кута. Через дві хвилини Осман відзначився вдруге, встановивши остаточний рахунок. Після чотирьох матчів у турнірі «Брайтон» має 10 очок, повідомляє Sky Sports News.

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