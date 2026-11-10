Бразилія направила Національні сили на землю корінного народу — Mongabay

Бразилія розгорнула Національні сили громадської безпеки на території корінного народу Ітуна/Ітата у штаті Пара на півночі країни. Підрозділи протягом 180 днів підтримуватимуть бразильське агентство у справах корінних народів Funai у захисті цієї території, де живе ізольований народ ігарапе-іпіасава.

Представник Міністерства юстиції та громадської безпеки Бразилії повідомив Mongabay, що розгортання вже почалося і підрозділи вже перебувають у регіоні.

Вторгнення після ухвалення закону

Близько двох місяців тому понад 500 людей вторглися на територію Ітуна/Ітата. У серпні влада штату Пара ухвалила закон про створення природоохоронної зони Бакажаї, який дозволяє приватним землевласникам будувати житло та розводити худобу в цій місцевості.

Федеральний уряд Бразилії вважає цей закон недійсним, оскільки природоохоронна зона повністю накладається на федерально захищену територію корінного народу. Після ухвалення закону сотні людей прорвалися через ворота безпеки, зірвали попереджувальні знаки та облаштували табори всередині території.

Розслідування Mongabay, опубліковане у жовтні, дійшло висновку, що прискорене ухвалення закону сприяло легітимізації та заохоченню вторгнення. Видання також повідомило про скоординовану кампанію в соцмережах за участю політиків і впливових представників агробізнесу.

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За даними розслідування, кількість сигналів про пожежі на території Ітуна/Ітата зросла з нуля в серпні до 23 станом на 13 жовтня.

Затримка з розгортанням

26 серпня федеральний суд зобов’язав владу впродовж 48 годин направити групу безпеки у відповідь на вторгнення. Водночас федеральний уряд підписав дозвіл лише 29 жовтня, а 3 листопада документ опублікували в офіційному віснику Бразилії.

Національні сили вже працювали на цій території, однак строк їхнього дозволу сплив у липні 2026 року й не був продовжений. У матеріалах судової справи уряд заявив, що для повторного розгортання потребував дозволу влади штату Пара, яка не співпрацювала.

Funai проводить на території постійний моніторинг і захисні заходи для протидії вторгненням та незаконній діяльності. Агентство забезпечуватиме логістику операції, тоді як Національні сили надаватимуть безпекову підтримку його роботі. Графік розгортання та тактику на місцях Funai не розкриває з міркувань безпеки.

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