Уряд Бразилії не запрошуватиме президента Аргентини Хав'єра Мілея на церемонію інавгурації Луїса Інасіу Лули да Сілви, заплановану на 5 січня. Лула розпочне свій четвертий президентський термін. Водночас Бразилія вирішила назавжди відкликати з Буенос-Айреса свого посла Жуліу Бітеллі, повідомляє UPI.

Причина рішень

За повідомленнями бразильських та аргентинських медіа, обидва кроки пов'язали з висловлюваннями міністра закордонних справ Аргентини Пабло Куірно. В інтерв'ю він поставив під сумнів легітимність президентських виборів у Бразилії, що відбулися 25 жовтня.

Рішення не запрошувати Мілея першим оприлюднило бразильське видання UOL, а згодом його підтвердив телеканал CNN Brasil. За словами радників президента, висловлювання Куірно стали підставою для обох рішень і ще більше загострили дипломатичні відносини між країнами. Як повідомляє Correio Braziliense, уряд Лули вважає, що заяви аргентинського міністра вийшли за межі політичних розбіжностей між двома президентами та поставили під сумнів бразильські державні інституції.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Тривала напруга

Розбіжності між Лулою та Мілеєм тривають із президентської кампанії в Аргентині 2023 року. Тоді бразильський лідер підтримував кандидата Серхіо Массу, а Мілей неодноразово критикував Лулу. Лула не відвідав інавгурацію Мілея, натомість на ній був колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару, політичний союзник аргентинського президента.

У липні 2026 року Мілей відвідав у Сан-Паулу конвенцію, де Флавіу Болсонару, син колишнього президента Бразилії, висунули кандидатом у президенти. Під час заходу Мілей критикував Лулу та суддю Федерального верховного суду Александре де Мораеса, після чого Бразилія відкликала свого посла з Аргентини для консультацій.

Аргентина досі офіційно не визнала перемогу Лули на виборах, а президенти не проводили двосторонньої зустрічі відтоді, як Мілей обійняв посаду. Відкликання посла не означає формального розриву дипломатичних відносин між Бразилією та Аргентиною, які є країнами-засновницями південноамериканського торговельного блоку МЕРКОСУР.

Читай нас у