Бразилія посилила захист поселень гуарані-кайова після погроз — The Rio Times

Федеральний уряд Бразилії посилив захист поселень корінних народів гуарані-кайова у штаті Мату-Гросу-ду-Сул після повідомлень про погрози, расизм і насильство, що надійшли після другого туру виборів 25 жовтня. Про це повідомляє The Rio Times.

Візити до поселень

31 жовтня міністр у справах корінних народів Елой Терена та міністерка прав людини і громадянства Жанін Мелло відвідали поселення Такуапері в муніципалітеті Коронел-Сапукая та Сассоро в Такуру. Там вони вислухали скарги представників громад.

Того ж дня міністр юстиції та громадської безпеки Веллінгтон Сезар Ліма е Сілва в Дорадусі провів зустріч із керівниками федеральних і штатних сил безпеки, зокрема Національних сил громадської безпеки. Після цього троє міністрів дали спільну пресконференцію.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Розслідування повідомлень

За даними уряду, звернення почали надходити з 26 жовтня. Федеральне агентство у справах корінних народів Funai направило співробітників до поселень, звідки надійшли скарги. Міністерство у справах корінних народів передало слідчим 10 повідомлень від корінних громад.

Ліма е Сілва заявив, що Національні сили залишатимуться на місцях і негайно реагуватимуть на інциденти, які мають ознаки злочину або становлять серйозну загрозу. Федеральна поліція доручила офісу в Кампу-Гранді та п’яти відділкам у внутрішніх районах штату працювати над цими справами цілодобово.

Станом на 30 жовтня Міністерство прав людини та громадянства отримало 189 повідомлень з усієї Бразилії про політичне насильство й дискримінацію, пов’язані з виборами 2026 року. Серед них були дані про фізичні напади, ксенофобію та тиск на працівників через їхній вибір під час голосування. У програмі захисту правозахисників у штаті Мату-Гросу-ду-Сул перебувають 90 людей, з яких 86 належать до корінних народів.

Читай нас у