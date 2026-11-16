Бразилія представила дорожню карту відмови від викопного палива — Deutsche Welle

На полях кліматичного саміту ООН в Анталії, Туреччина, Бразилія представила глобальну дорожню карту переходу від викопного палива до відновлюваних джерел енергії. Майже 200-сторінковий документ має стати практичним інструментом для держав, які планують скорочувати залежність від нафти, газу та вугілля, повідомляє Deutsche Welle.

Дорожня карта передбачає поетапний перехід упродовж 2028–2033 років. Вона пропонує заходи з урахуванням залежності окремих країн від викопного палива та їхніх фінансових можливостей. Серед запропонованих інструментів — скорочення субсидій на нафту, газ і вугілля, розвиток сонячної та вітрової енергетики, а також зменшення викидів метану.

Коаліція країн для енергетичного переходу

Ініціатива доповнює роботу коаліції держав, створеної після того, як переговори ООН не дали чіткого плану виконання домовленості про відмову від викопного палива. У квітні в колумбійській Санта-Марті 57 країн провели першу конференцію, присвячену практичній реалізації такого переходу. Серед учасників були Канада, Норвегія, Бразилія, Нігерія, Мексика, Австралія, Німеччина та Вануату.

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На зустрічі обговорювали розроблення національних планів, реформування фінансових і торговельних систем, скорочення субсидій та підтримку людей, чия робота залежить від галузей викопного палива. Другу конференцію коаліції планують провести наступного року в Тувалу.

Плани окремих держав

Після зустрічі в Санта-Марті Німеччина, Франція та Нідерланди оприлюднили власні плани переходу від викопного палива, хоча вони не містять нових зобов’язань. Фінляндія представила свою дорожню карту в перший тиждень кліматичного саміту.

Аналітики NewClimate Institute та італійського кліматичного аналітичного центру ECCO вважають, що коаліція поки не матиме негайного впливу на переговори, однак здатна підтримувати політичну динаміку та накопичувати досвід для майбутніх рішень. Туреччина водночас закликає країни підтримати ціль: до 2035 року довести частку електроенергії у кінцевому споживанні енергії до 35% проти приблизно 20% нині.

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