Бразилія представила план припинення вирубки лісів до 2030 — Climate Home News

Президентство COP30 Бразилії представило в Бразиліа добровільну дорожню карту для припинення втрати лісів у світі до 2030 року. Документ пропонує країнам швидше застосовувати вже наявні національні та міжнародні інструменти, але передбачає суттєве нарощування фінансування й політичних зусиль. Про це повідомляє Climate Home News.

Президент COP30 Андре Корреа ду Лагу заявив, що дорожня карта не є офіційним документом ООН. Її створили як практичний орієнтир для виконання домовленостей, досягнутих на COP28 у Дубаї, де країни погодилися зупинити та повернути назад втрату лісів до кінця десятиліття.

Заходи для урядів і міжнародної співпраці

Документ підготували з урахуванням понад 180 пропозицій від урядів, громадських організацій, бізнесу та інших учасників. На національному рівні країнам пропонують визначити чинники вирубування лісів, скоригувати кліматичні плани та плани у сфері біорізноманіття, встановити цілі відповідно до наявних ресурсів і впроваджувати необхідні заходи.

На міжнародному рівні дорожня карта закликає переорієнтовувати торговельні стимули, що заохочують руйнування лісів, посилювати переслідування транскордонних екологічних злочинів, співпрацювати у сфері моніторингу лісів і виробити спільні індикатори оцінювання прогресу. Важливим етапом названо наступне Глобальне підбиття підсумків кліматичної політики ООН у 2028 році.

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Потреба у фінансуванні

За оцінкою ООН, у 2023 році на захист лісів спрямували 84,5 млрд доларів. Для досягнення мети до 2030 року ця сума має зрости до понад 300 млрд доларів щороку. Майже 90% коштів, які надходять на охорону лісів, становлять внутрішні державні бюджети країн, що розвиваються, а не міжнародна допомога чи приватні інвестиції.

Дорожня карта пропонує скорочувати внутрішню підтримку діяльності, шкідливої для природи, та створювати попит на перевірені результати зі збереження лісів. Серед можливих механізмів названо REDD+, вуглецевий ринок Паризької угоди та бразильську ініціативу Tropical Forest Forever Facility.

Минулого року глобальне вирубування лісів скоротилося на 15%, значною мірою завдяки жорсткішому контролю Бразилії за незаконним розширенням скотарства. Водночас держави, за оцінкою видання, все ще суттєво відстають від темпів, потрібних для виконання цілі до 2030 року. Представники WWF International і Rainforest Foundation Norway наголосили, що ключовим викликом тепер є швидке практичне виконання запропонованих заходів.

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