У Франції президент Еммануель Макрон назвав м’ясо з країн МЕРКОСУР, передусім Бразилії, «допінгованим», а уряд Бразилії відкинув його слова. Бразильська сторона заявила, що висловлювання французького лідера поширюють дезінформацію та суперечать доступним технічним і науковим даним про виробництво тваринного білка в країні.

Заява Макрона

Макрон зробив заяву в середу під час зустрічі з представниками фермерських профспілок у Єлисейському палаці. Він сказав, що пишається боротьбою проти торговельного об’єднання МЕРКОСУР, і згадав обмеження на імпорт до ЄС бразильської м’ясної продукції та птиці.

Як повідомляє BBC News, обмеження Євросоюзу набули чинності у вересні. ЄС заборонив імпорт бразильського м’яса та птиці через використання протимікробних препаратів у тваринництві.

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Позиція Бразилії

Бразильська влада назвала останні обмеження ЄС такими, що мають «явно політичний характер», і закликала Францію переглянути свою позицію з огляду на наукові дані. Уряд також заявив, що країна десятиліттями постачає тваринний білок до ЄС, експортує м’ясо на 177 ринків і має сувору систему санітарного контролю, яку, за його словами, підтвердив нещодавній європейський аудит.

Бразилія також заявила про дотримання суворих екологічних вимог. За даними Міністерства сільського господарства Бразилії, у 2025 році експорт бразильського м’яса до ЄС становив 1,84 млрд доларів США. Бразильська сторона наголосила на важливості партнерства з Францією та взаємної поваги у двосторонніх відносинах.

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