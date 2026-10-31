Бразилія викликала представницю Аргентини через виїзд Флавіу Болсонару — Al Jazeera

Міністерство закордонних справ Бразилії викликало тимчасову повірену у справах Аргентини Марію Емілію Кортес для пояснень через виїзд правого кандидата в президенти, сенатора Флавіу Болсонару. Після поразки на президентських виборах він спершу поїхав до Аргентини, а згодом прибув до США. Про виклик дипломатки з посиланням на джерела в уряді повідомляє Al Jazeera.

Заперечення Буенос-Айреса

Міністр закордонних справ Аргентини Пабло Кірно заявив у соцмережах, що його уряд не отримував формального запиту про пояснення щодо рішення Болсонару залишити Бразилію через Аргентину. За даними видання, бразильська влада раніше зобов’язала політика залишатися в країні в межах поточного юридичного провадження та встановила йому строк для здачі паспортів.

Флавіу Болсонару фігурує у розслідуванні ймовірної схеми відмивання коштів, відомої як справа Banco Master. Слідчі перевіряють багатомільйонний платіж, який він отримав від колишнього керівника Banco Master Даніела Воркаро. За версією слідства, кошти могли призначатися для фінансування фільму про його батька — колишнього президента Жаїра Болсонару. Сенатор заперечує будь-які порушення та називає справу політично мотивованою.

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Поразка на виборах і маршрут до США

На президентських виборах Флавіу Болсонару вийшов до другого туру, але програв чинному президенту Луїсу Інасіу Лулі да Сілві з різницею понад 4 млн голосів. Лула здобув 51,8% голосів і отримав четвертий, не поспіль, президентський термін. Болсонару не визнав результатів, хоча його Ліберальна партія визнала перемогу Лули.

Після прибуття до Маямі Болсонару назвав себе легітимно обраним президентом Бразилії. Він разом із дружиною та двома доньками перетнув північ Аргентини, після чого вилетів чартерним літаком до США через Еквадор. Політик подякував президентові Аргентини Хав’єру Мілею за допомогу, не уточнивши її характер. Представник аргентинського президента назвав цю поїздку порятунком.

Суперечка може ще більше загострити відносини між Лулою та Мілеєм, які залишаються напруженими від часу вступу аргентинського президента на посаду у 2023 році. У серпні обидві країни відкликали своїх послів після серії публічних розбіжностей.

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