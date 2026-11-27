Оператор бразильської фондової біржі B3 разом із шістьма великими фінансовими компаніями планує запустити стейблкоїн Open BRL, прив’язаний до бразильського реала. Платформу для платежів і розрахунків за операціями з цифровими активами B3 та її партнери очікують запустити в першому кварталі 2027 року, повідомляє CoinDesk.

Спільний токен для банків

До проєкту долучилися Bradesco, BTG Pactual, Itaú Unibanco, Safra, Santander і XP. Учасники фінансуватимуть ініціативу та використовуватимуть Open BRL у власних проєктах із цифровими активами, однак обсягів інвестицій не розкрили.

Токен випускатиме Banco B3. Кожен Open BRL буде забезпечений одним реалом у резервах, а власники зможуть у будь-який час обміняти токени на реали. Інші фінансові установи зможуть приєднатися до системи від її запуску.

За словами віцепрезидента B3 з продуктів Луїза Масагау, банки збережуть власні токени для внутрішнього використання, тоді як Open BRL має забезпечити перекази коштів між установами через інфраструктуру B3.

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Розрахунки за токенізовані акції

На початковому етапі платформою керуватиме B3, а керівний комітет визначатиме правила управління, роботи системи, технічні стандарти та ціноутворення. Надалі партнери можуть виокремити мережу в незалежну компанію.

B3 також планує застосовувати Open BRL для розрахунків за операціями з токенізованими акціями на цифровій платформі, яку вона розробляє. Перекази між криптогаманцями можуть запускати смартконтракти, що автоматизують етапи розрахунків.

Домінування доларових стейблкоїнів

За даними бразильської податкової служби Receita Federal, у 2025 році громадяни країни задекларували операції зі стейблкоїнами на 404,8 млрд реалів — це приблизно 80% усієї задекларованої криптовалютної активності. Майже 90% цього обсягу припало на USDT від Tether.

Масагау заявив, що група працює в межах чинних правил і поінформувала центральний банк Бразилії. Правила для криптоплатформ, що набули чинності у лютому, вимагають отримання ліцензії та розглядають операції зі стейблкоїнами як валютні. Окремих ліцензійних вимог для емітентів локальних стейблкоїнів регулятори ще не встановили.

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