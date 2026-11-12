Бразильські трейдери назвали ціни на російський дизель непривабливими — The Moscow Times

У Бразилії трейдери назвали непривабливими ціни на російський дизель, який спочатку призначався для постачання до США. Як повідомляє The Moscow Times з посиланням на Bloomberg, американське паливо для бразильських імпортерів могло б коштувати дешевше.

Пропозиція на 1,1 млн барелів

Президент асоціації імпортерів пального Abicom Сержіу Араужу повідомив Bloomberg, що бразильським імпортерам запропонували щонайменше чотири партії російського дизеля загальним обсягом 1,1 млн барелів із постачанням цього місяця.

Якщо Бразилія придбає всі чотири партії, їхній обсяг буде майже вдвічі більшим за обсяг дизеля, який країна імпортувала з Росії в жовтні. Трейдери також підтвердили Bloomberg, що отримували такі пропозиції протягом останнього тижня, однак ціни не були конкурентними порівняно з дизелем американського виробництва.

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Танкери змінили курс

Бразилія покриває імпортом приблизно третину потреб у дизелі. Наприкінці року попит зазвичай зростає, оскільки фермери використовують пальне для роботи техніки, а перевізники транспортують добрива.

Запропоновані Бразилії вантажі були частиною домовленості між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії, держави-агресора, Владіміром Путіним, про яку Трамп оголосив 9 жовтня. За цією домовленістю Росія мала поставити понад 300 тис. метричних тонн пального до США та на інші ринки в жовтні, ще 500 тис. тонн — у листопаді, а невдовзі після цього — 1 млн тонн.

Усі танкери з російськими нафтопродуктами, що прямували до США, змінили маршрут після того, як американські компанії відмовилися купувати пальне через санкції та юридичні ризики.

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