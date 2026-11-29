Бразильський гірськолижник Лукас Піньєйро Браатен переміг у чоловічому гігантському слаломі на етапі Кубка світу в Коппер-Маунтін, штат Колорадо, США. Він показав сумарний час 2 хвилини 21,01 секунди та здобув другу перемогу в сезоні, повідомляє Channel NewsAsia.

Перевага у другому заїзді

Після першого заїзду Браатен поступався австрійцю Штефану Бреннштайнеру 0,33 секунди. Проте у другому заїзді бразилець відіграв відставання та випередив суперника на 0,14 секунди. Бреннштайнер, який лідирував після першої спроби й торік виграв змагання в Коппер-Маунтін, фінішував із результатом 2 хвилини 21,15 секунди.

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Браатен припустився помилок наприкінці обох заїздів, однак зміг зберегти швидкість на другій спробі. Після фінішу він заявив, що ефективно пройшов трасу, дотримувався траєкторії та зберіг рішучість.

Третє місце посів спортсмен із Німеччини

Третім став німецький гірськолижник Антон Граммель, який подолав дистанцію за 2 хвилини 21,55 секунди. Він поступився переможцеві 0,54 секунди та піднявся на подіум із четвертої позиції після першого заїзду. Для Піньєйро Браатена ця перемога стала четвертою поспіль у гігантському слаломі.

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