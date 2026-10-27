Бразильському сенаторові Флавіо Болсонару анулювали паспорти — Buenos Aires Times

У Бразилії анулювали паспорти правого сенатора Флавіо Болсонару після того, як він заявив про заборону залишати країну. Про це повідомляє Buenos Aires Times. За даними видання, станом на вівторок не було офіційних записів про виїзд Болсонару з Бразилії, а його місцеперебування залишалося нез’ясованим.

У понеділок Болсонару оприлюднив відео в соціальних мережах, у якому сказав, що суддя Верховного суду заборонив йому виїжджати з країни та зобов’язав здати паспорти. Він заявив, що виконає розпорядження, однак до вівторка вдень цього не зробив.

Заяви про можливий виїзд

Анонімне джерело в поліції повідомило AFP, що паспорти Болсонару анульовано. Міністерство національної безпеки Аргентини та міграційні органи країни також спростували повідомлення місцевих медіа про те, що він нібито в’їхав до Аргентини.

За словами самого Флавіо Болсонару, вимогу здати паспорти пов’язали з коментарем його брата Едуарду Болсонару, який перебуває у США. За два дні до виборів Едуарду сказав в американському подкасті, що підтримав би виїзд брата з країни в разі поразки. Флавіо Болсонару заявив, що не мав наміру залишати Бразилію, пообіцяв здати паспорти та захищатися від висунутих проти нього обмежень.

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Після виборів

45-річний Болсонару програв президентські вибори чинному главі держави Луїсу Інасіу Лулі да Сілві, що відбулися в неділю. Він відмовився визнавати поразку, заявив про намір оскаржити результат у суді та скаржився на продовження часу голосування і соціальні виплати, оголошені під час кампанії.

Його партія та союзники, за даними Buenos Aires Times, визнали результат голосування. AFP також зафіксувало кортеж, який виїхав із резиденції Болсонару в Бразиліа, однак не змогло встановити, чи перебував сенатор в одному з автомобілів.

Суддя Верховного суду Бразилії Флавіо Діну окремо доручив поліції розслідувати можливе іноземне фінансування виборчої кампанії Болсонару та ймовірне втручання з-за кордону, зокрема маніпуляції в соціальних мережах.

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