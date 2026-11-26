Бред Пітт і Анджеліна Джолі заявили, що поза судом врегулювали тривалий юридичний спір щодо продажу частки Джолі у французькій виноробні Château Miraval, яку вони придбали разом. У заяві актори не розкрили умов домовленості.

«Ми врегулювали справу поза судом у найкращих інтересах нашої родини й не будемо надалі це коментувати», — йдеться у заяві, яку цитує Channel NewsAsia. Також у заяві наголосили, що коментарі неназваних джерел у медіа не походять ані від них, ані від близьких до них людей.

Суперечка навколо Château Miraval

Під час судового протистояння Джолі продала свою частку у виноробні структурі Stoli Group, виробнику горілки Stolichnaya. Пітт у судових документах стверджував, що цей продаж порушив домовленість, за якою обидві сторони мали попередньо погоджувати такі рішення.

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Джолі у зустрічному позові звинуватила колишнього чоловіка у мстивості. Раніше вона також заявляла в судових документах, що Пітт відмовився викупити її частку, оскільки вона не погодилася підписати угоду про нерозголошення. Її юридична команда вважала, що документ мав на меті не допустити публічних заяв про ймовірне домашнє насильство.

Розлучення оформили у 2024 році

Пітт і Джолі, які мають шістьох дітей, розійшлися у 2016 році після 12 років стосунків. Їхнє розлучення було остаточно оформлене у 2024 році. Пара почала стосунки після спільних зйомок у фільмі «Містер і місіс Сміт» 2005 року.

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