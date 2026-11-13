Brent повернулася до $96 за барель на тлі напруження навколо Ірану — OilPrice

Ф'ючерси на нафту марки Brent повернулися до рівня 96 доларів за барель на тлі посилення геополітичних ризиків навколо Ірану та згасання оптимізму щодо можливих мирних домовленостей. На ранніх торгах у п'ятницю ціни на нафту відновилися після падіння на початку листопада.

Геополітичні ризики для ринку

Як повідомляє OilPrice, президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що не потребує угоди з Іраном. Водночас видання пише про посилення ізраїльського тиску щодо відновлення воєнних ударів по Тегерану.

На котирування також вплинули погіршення перспектив мирного врегулювання війни Російської Федерації — держави-агресора — проти України та кілька ударів хуситів по насосних станціях у Саудівській Аравії. За оцінкою OilPrice, ці фактори ставлять під сумнів очікування Міжнародного енергетичного агентства щодо надлишку пропозиції нафти у четвертому кварталі 2026 року.

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Прогноз ОПЕК щодо попиту

Організація країн-експортерів нафти зберегла прогноз зростання світового попиту на нафту у 2026 році на рівні 180 тисяч барелів на добу. Водночас ОПЕК підвищила оцінку приросту глобального споживання у 2027 році до 2,55 млн барелів на добу.

Такий прогноз оприлюднили попри слабший попит у Китаї та зростання постачань із країн, що не входять до ОПЕК.

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