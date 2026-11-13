Brent зріс до $94 після заяви президента Трампа про Іран — OilPrice

Нафта Brent у четвер піднялася більш ніж на 1% — приблизно до 94 доларів за барель — після допису президента США Дональда Трампа про Іран. Напередодні котирування ненадовго опускалися нижче 90 доларів за барель. Як повідомляє OilPrice, від піку наприкінці жовтня на рівні 118 доларів Brent загалом подешевшала приблизно на 20% на тлі очікувань деескалації на Близькому Сході та переговорів між Україною і Росією за посередництва США.

Ризики для перевезень через Ормузьку протоку

Видання зазначає, що постачання нафти через Ормузьку протоку та з Близького Сходу останніми тижнями відновилися майже до довоєнного рівня. Водночас зростання обсягів перевезень не означає зниження небезпеки для судноплавства.

За даними Вашингтонського інституту близькосхідної політики, які наводить Reuters, у жовтні в районі Ормузької протоки зафіксували 37 атак на судна — це найбільший місячний показник від початку війни 28 лютого. Щонайменше 10 суден зазнали ударів у перші десять днів листопада, пише OilPrice.

Міжнародне енергетичне агентство оцінювало, що до середини жовтня транспортування бареля нафти з Перської затоки до Азії великим танкером коштувало понад 37 доларів. Це більш ніж у п'ять разів перевищувало довоєнний рівень. Високі страхові платежі та фрахтові ставки, за оцінкою видання, продовжують збільшувати витрати на експорт нафти.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиції Вашингтона і Тегерана

Трамп у дописі в Truth Social заявив, що США не потребують угоди з Іраном. Після цього Brent піднялася до близько 94 доларів за барель, повідомив CNBC. Раніше президент США казав, що нові удари по Ірану наразі не потрібні, але Сполучені Штати готові до нової військової кампанії за потреби.

Голова парламенту Ірану та головний переговорник Мохаммад Багер Галібаф заявив Al Jazeera, що Тегеран очікує відповіді Вашингтона на сім умов для початку мирних переговорів. Серед них він назвав зняття американської блокади в Оманській затоці, припинення бойових дій на всіх фронтах і розмороження іранських коштів. Галібаф також заявив, що режим судноплавства в Ормузькій протоці не повернеться до довоєнних правил.

За даними Signal Ocean, які цитує Cyprus Shipping News, 6 листопада добовий заробіток супертанкерів на маршруті Перська затока—Китай становив близько 1,29 млн доларів, знизившись за тиждень на 4,8%. Проте ставки залишалися значно вищими, ніж до початку війни.

Читай нас у