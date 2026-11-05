Brent зріс до $96,96 після двомісячного мінімуму — The National

Ціни на нафту в четвер відновилися на тлі невизначеності щодо війни США з Іраном. Вартість Brent зросла на 2,47% — до 96,96 долара за барель, а американська нафта WTI додала 2,02% і торгувалася по 89,90 долара. Напередодні обидва сорти опускалися до мінімумів за два місяці, а Brent короткочасно сягнула 93 доларів за барель, повідомляє The National.

Невизначеність щодо політики США

Тижневі втрати Brent і WTI скоротилися приблизно до 14%. Інвестори оцінюють подальший розвиток конфлікту з Іраном після того, як Демократична партія здобула контроль над Палатою представників і Сенатом США. Це посилило невизначеність щодо курсу президента Дональда Трампа стосовно війни з Іраном.

Керівник відділу стратегії на товарних ринках Saxo Bank Оле Гансен заявив, що за відсутності мирної угоди між Вашингтоном і Тегераном ринок залишається вразливим до геополітичних ризиків. За його словами, відновлення експорту близькосхідної сирої нафти поки не супроводжується таким самим поліпшенням постачання нафтопродуктів, що зберігає ризик нових коливань цін.

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Інцидент поблизу Ормузької протоки

Іранські військово-морські сили заявили, що нафтовий танкер у районі на схід від Ормузької протоки підірвався на міні та загорівся. Вони також звинуватили судно в порушенні правил через роботу в небезпечній зоні. Тим часом Саудівська Аравія, за даними видання, продовжує зазнавати ракетних атак єменських хуситів.

Головний економіст UBS Global Wealth Management Пол Донован вважає, що після завершення бойових дій нафта може подешевшати. На його думку, фундаментально справедлива ціна може становити близько 80–85 доларів за барель.

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