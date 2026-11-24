«Брентфорд» 23 листопада 2026 року розгромив «Евертон» з рахунком 4:0 у матчі Прем’єр-ліги на стадіоні Gtech Community Stadium. Як повідомляє Sky Sports, Кін Льюїс-Поттер забив два м’ячі в першому таймі, а «Евертон» із 40-ї хвилини грав у меншості після вилучення Джеймса Тарковскі.

Дубль Льюїса-Поттера

Господарі відкрили рахунок у середині першого тайму: Джейдон Ентоні підготував момент для Льюїса-Поттера, чий удар після рикошету пройшов повз воротаря «Евертона» Джордана Пікфорда. За чотири хвилини Льюїс-Поттер забив вдруге. Після розіграшу штрафного його перший удар заблокували, однак футболіст завдав ще одного удару, і м’яч знову змінив напрямок після рикошету.

Наприкінці першого тайму Тарковскі спочатку отримав жовту картку за фол проти Єгора Ярмолюка. Після перегляду епізоду VAR арбітр змінив покарання на вилучення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ще два голи після перерви

На початку другого тайму головний тренер «Евертона» Девід Моєс випустив Джека Гріліша, який уперше зіграв після того, як минулого місяця не потрапив до заявки команди. Втім, це не змінило хід матчу.

На 67-й хвилині Віталі Янельт забив третій м’яч «Брентфорда» дальнім ударом у верхній кут із відстані близько 25 ярдів. Уже в компенсований час Фабіу Карвалью, який вийшов на заміну, встановив остаточний рахунок, замкнувши передачу з кутового. Завдяки перемозі «Брентфорд» піднявся на шосте місце турнірної таблиці, випередивши «Евертон», який опустився на дев’яту позицію.

Читай нас у