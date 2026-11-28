У Манчестері «Брентфорд» здобув першу з 1937 року перемогу над «Манчестер Юнайтед» на стадіоні «Олд Траффорд». Каллум Вілсон забив два м’ячі, а перший домашній матч Маурісіо Почеттіно на чолі манчестерського клубу завершився поразкою. Про це повідомляє BBC Sport.

Дубль Вілсона та голи наприкінці гри

Вілсон відкрив рахунок, відірвавшись від Ленні Йоро, а згодом забив удруге після передачі Данго Уаттари. На 52-й хвилині нападника замінив Кевін Шаде через ушкодження, характер якого не уточнюється.

Шаде наприкінці матчу забив останній гол «Брентфорда». Захисник Крістоффер Аєр також відзначився пізнім м’ячем. Уаттара асистував у епізоді з першим голом і після передачі Міккеля Дамсгора віддав пас Вілсону в атаці, що завершилася другим м’ячем форварда.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оцінки гравців

Найвищу оцінку в складі «Брентфорда» від BBC Sport отримав Міккель Дамсгор — дев’ять балів із десяти. Автор матеріалу відзначив його участь у створенні першого гола та передачу, після якої Уаттара розвинув атаку перед другим м’ячем Вілсона.

По вісім балів отримали Вілсон, Уаттара, Джейдон Ентоні, Мамаду Сангаре та Аєр. У складі «Манчестер Юнайтед» найнижчі оцінки — по чотири бали — дістали Ленні Йоро й Лісандро Мартінес. Йоро не втримав Вілсона в епізоді з першим голом, а Мартінес, який грав на позиції лівого захисника, був замінений у перерві.

Бруну Фернандеш, Коббі Майну, Юрі Тілеманс, Амад Діалло та Джошуа Зіркзе отримали по шість балів. Гаррі Магуайр у першому таймі влучив у поперечину, а також мав небезпечні моменти біля воріт суперника, однак оборона господарів не впоралася з атаками «Брентфорда».

Читай нас у