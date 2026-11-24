Британський тенісист Генрі Петтен завершив партнерство з фіном Гаррі Геліоваарою та у 2027 році гратиме в парі з іншим британцем Нілом Скупскі. За час спільних виступів Петтен і Геліоваара здобули три титули турнірів Великого шолома.

Рішення після ATP Finals

Як повідомляє Sky Sports News, Петтен зателефонував Геліоваарі в п’ятницю та повідомив про рішення не продовжувати спільні виступи наступного року. За словами фінського тенісиста, восени вони домовлялися грати разом і надалі.

Минулого тижня Петтен і Геліоваара відсвяткували визнання найкращою чоловічою парою року на ATP Finals. У липні вони вдруге разом виграли Вімблдон.

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Нові партнери на 2027 рік

Геліоваара написав у своєму блозі, що рішення Петтена стало для нього несподіваним. Він назвав два з половиною роки виступів із британцем найкращим періодом своєї кар’єри, але зазначив, що після розмови відчув розчарування та гнів.

Фінський тенісист також підтвердив, що у 2027 році гратиме разом із британцем Джуліаном Кешем. Петтен сформує пару зі Скупскі.

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