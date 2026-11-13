Британія, Італія та Данія закликали посилити протидію незаконній міграції — Anadolu Agency

Велика Британія, Італія та Данія закликали до більш комплексного й системного підходу для протидії незаконній міграції та злочинній діяльності, яка їй сприяє. Спільну заяву лідерів оприлюднили після саміту Європейської політичної спільноти, що відбувся у Дубліні.

Спільний підхід уздовж маршрутів

У спільній заяві лідери підтвердили намір підтримувати скорочення масштабів незаконної міграції до Європи та всередині континенту, повідомляє Anadolu Agency.

Вони наголосили на потребі комплексного, системного підходу вздовж усіх маршрутів незаконної міграції, спираючись на пріоритети, визначені раніше в Єревані. Документ також підтримали кілька інших країн.

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Кордони, повернення та обмін даними

У заяві йдеться про важливість підготовленості та дієвих заходів для збереження цілісності кордонів. Серед визначених напрямів — протидія дезінформації, розвиток інновацій і посилення співпраці вздовж міграційних маршрутів.

Лідери також наголосили на потребі ефективних процедур повернення та реадмісії, ширшого транскордонного обміну інформацією і дотримання міжнародних конвенцій як основи захисту. Вони підтвердили намір продовжувати міжнародну співпрацю, зокрема з Європейським Союзом і Радою Європи.

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