Велика Британія хоче розширити оборонно-промислову співпрацю з Туреччиною та вивчити можливості спільної розробки і виробництва оборонних технологій. Про це у письмових відповідях Anadolu Agency під час візиту до Анкари заявив британський міністр оборонної готовності та промисловості Люк Поллард.

Спільні оборонні проєкти

За словами Полларда, угода щодо винищувачів Eurofighter Typhoon стала важливою віхою у відносинах двох країн, однак британські плани не обмежуються цією програмою. Лондон розглядає Туреччину як важливого довгострокового партнера у сфері оборони та промисловості.

Метою візиту міністра було просування британсько-турецького партнерства у сфері безпеки й оборони, яке лідери двох держав підписали в липні на саміті НАТО в Анкарі. Одним із пріоритетів була робота Турецько-британської ради оборонної промисловості, створеної для пошуку можливостей співпраці та усунення перешкод для спільних проєктів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Взаємодія виробників

Поллард також заявив, що Велика Британія прагне зміцнити зв'язки між британськими й турецькими компаніями та їхніми ланцюгами постачання. Він висловив сподівання, що візит сприятиме практичній співпраці протягом найближчих місяців і років.

Коментуючи можливу взаємодію між турецькою програмою винищувача Kaan і Глобальною програмою бойової авіації GCAP, міністр зазначив, що вони мають окремі вимоги та плани розробки. Рішення щодо GCAP, за його словами, ухвалюватимуть Велика Британія, Італія та Японія.

Поллард назвав Туреччину незамінним союзником НАТО та заявив, що її військова сила, промислові спроможності й стратегічне розташування ставатимуть дедалі важливішими для європейської безпеки. Він додав, що Велика Британія хоче співпрацювати з Туреччиною для зміцнення НАТО, посилення стримування Альянсу та внеску Європи в євроатлантичну безпеку.

Читай нас у