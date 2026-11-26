У Великій Британії водіїв віком від 70 років можуть зобов’язати проходити перевірку зору кожні три роки, інакше вони ризикуватимуть втратити водійське посвідчення. За інформацією BBC News, міністри можуть рекомендувати цей крок у новій стратегії безпеки дорожнього руху, яку очікують найближчими тижнями.

Нові вимоги для старших водіїв

Нині британці після 70 років повинні поновлювати водійське посвідчення раз на три роки, однак для цього їм достатньо самостійно підтвердити, що їхній зір відповідає вимогам. За новим підходом водіям доведеться регулярно доводити відповідність мінімальним стандартам зору.

Для законного керування автомобілем у Великій Британії людина має бути здатною прочитати стандартний номерний знак із відстані 20 метрів. За потреби можна користуватися окулярами або контактними лінзами.

Кого можуть зачепити зміни

Водійські посвідчення у Великій Британії мають близько 6,5 млн людей віком понад 70 років, із яких 1,6 млн мають 80 років або більше. Пропозиції розглядають після консультацій щодо оновлення правил для старших водіїв, які розпочалися на початку минулого року.

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Представник організації Silver Voices Денніс Рід назвав вибір вікової межі дискримінаційним. Водночас він зазначив, що організація загалом не заперечує проти регулярних перевірок зору для літніх водіїв.

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії надає безкоштовні перевірки зору людям від 60 років, однак вони недостатньо детальні для підтвердження придатності до керування автомобілем. BBC повідомляє, що влада також розглядає можливість зробити ці обстеження ретельнішими.

У Міністерстві транспорту наголосили, що остаточного рішення про обов’язкові тести для водіїв від 70 років ще не ухвалили та відомство продовжує аналізувати результати консультацій.

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