У Великій Британії уряд отримає право консультуватися щодо законодавчих пропозицій Європейського Союзу в межах нових угод про агропродовольчу торгівлю та систему торгівлі викидами. Водночас країна не матиме права голосу або формальної ролі в ухваленні рішень у Брюсселі, повідомляє Politico Europe.

Деталі домовленостей викладені в юридичних текстах, оприлюднених перед внесенням до парламенту законопроєкту Cutting Costs (European Partnership). Саме цей законопроєкт має забезпечити імплементацію угод, погоджених на саміті Великої Британії та ЄС минулого тижня.

Консультації без права голосу

Обидві угоди дозволяють британській стороні висловлювати позицію щодо відповідних законодавчих ініціатив ЄС на етапі їх розробки, зокрема через експертні обговорення та засідання комітетів. Однак Лондон не братиме участі у формальному процесі ухвалення рішень Євросоюзу.

Старший науковий співробітник аналітичного центру UK in a Changing Europe Джоел Реланд порівняв цей механізм із підходом до Швейцарії. За його словами, Швейцарія може долучатися до ранніх етапів консультацій щодо законодавства, але має самостійно застосовувати відповідні правила. Реланд зазначив, що це дасть парламенту «певну номінальну можливість чинити опір».

Як пише видання, французькі переговорники спочатку заперечували проти консультаційних повноважень для Британії, проте напередодні саміту підтримали їх.

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Умови домовленостей

Агропродовольча угода передбачає узгодження Великою Британією більшості санітарних і фітосанітарних правил ЄС, що має усунути потребу у витратному прикордонному контролі. Угода про систему торгівлі викидами має повторно з'єднати британський та європейський вуглецеві ринки, щоб компанії з обох сторін уникали сплати вуглецевих податків.

Юридичний текст агропродовольчої угоди підтверджує винятки з узгодження правил щодо експорту живих тварин, незаконного переміщення домашніх тварин і рослин, виведених методами точної селекції. Для нових харчових продуктів, пестицидів та органічної продукції передбачено перехідні механізми.

Документ також містить положення, яке передбачає можливість припинення агропродовольчої угоди через 10 років. У разі скасування домовленості будь-яка зі сторін має сплатити розумні й пропорційні витрати на відновлення прикордонної інфраструктури.

Велика Британія зберігатиме всі доходи від власної системи торгівлі викидами та самостійно визначатиме, як їх витрачати. Водночас вона сплачуватиме операційний внесок до системи продовольчої безпеки ЄС і додатковий збір за участь у розмірі 4% від цього внеску.

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