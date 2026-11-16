Уряд Великої Британії планує позбавити людей, яким відмовили в наданні притулку або задоволенні імміграційної заяви, строку попередження перед примусовим видворенням після вичерпання процедур оскарження. За даними The Guardian, міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд подала відповідну поправку до законопроєкту про імміграцію та притулок, який розглядає парламент.

Наразі примусове повернення відхилених заявників можливе лише після щонайменше п’яти робочих днів попередження. Цей строк дає людям можливість вдатися до інших юридичних процедур або підготуватися до видворення. Запропоновані зміни дозволять співробітникам імміграційної служби затримувати й видворяти таких осіб без додаткового повідомлення.

Шестимісячний строк для видворення

У Міністерстві внутрішніх справ Великої Британії заявили, що після скасування п’ятиденного строку посадовці матимуть до шести місяців для видворення людей, яким відмовили в притулку або імміграційних заявах, без потреби надсилати нове повідомлення.

Винятки з чинного правила вже існують, зокрема коли видворення було зірвано через дії людини або рейс скасували через негоду. У таких випадках повторна спроба видворення можлива без нового повідомлення протягом 21 дня. Законопроєкт пропонує збільшити цей період до шести місяців. Палата громад має повернутися до розгляду документа на етапі звіту та третього читання 17 листопада.

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Реакція правозахисних організацій

Директор із зовнішніх зв’язків Refugee Council Імран Хуссейн розкритикував ініціативу, заявивши, що видворення за настільки короткого повідомлення спричинятиме людям зайву тривогу. Він також наголосив, що добровільне повернення, за його словами, є ефективнішим і менш витратним для платників податків, ніж примусове.

Виконавча директорка Asylum Matters Луїза Калві зазначила, що 63% населення не мають доступу до надавача юридичної допомоги у справах про притулок. За її словами, через складність системи частина людей могла не отримати належної консультації під час першого звернення, а подальші заяви деяких із них можуть виявитися обґрунтованими.

Уряд стверджує, що зміни наслідують підхід Данії, де кількість мігрантів, які очікували видворення, скоротилася з понад 2185 наприкінці 2020 року до менш ніж 1000 наприкінці 2025-го. Станом на 30 червня 2026 року у Великій Британії 40 168 людей очікували первинного рішення щодо заяви про притулок, а кількість відхилених заяв у тому ж місяці перевищила 90 тисяч.

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