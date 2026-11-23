Національна служба охорони здоров’я Великої Британії почала запрошувати майже 700 тисяч жінок до участі у трирічному дослідженні скринінгу раку молочної залози з використанням штучного інтелекту. NHS назвала цей проєкт найбільшим у світі випробуванням такого типу, повідомляє Anadolu Agency.

Перевірка ШІ під час мамографії

Дослідження має з’ясувати, чи здатні інструменти штучного інтелекту поліпшити раннє виявлення раку молочної залози та зменшити навантаження на профільних клініцистів. Систему ШІ використовуватимуть для допомоги медикам під час аналізу зображень, отриманих у межах планових мамографічних обстежень.

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Фінансування та учасники

Уряд Великої Британії фінансує випробування на 10 мільйонів фунтів стерлінгів, або 13,1 мільйона доларів, через Національний інститут досліджень у сфері охорони здоров’я та догляду.

Дослідження очолюють Університет Ворика, Університет Кембриджа та Фонд NHS університетських лікарень Кембриджа у співпраці з NHS England. Національний клінічний директор NHS England з онкології Пітер Джонсон заявив, що інструменти ШІ можуть допомогти раніше виявляти більше випадків раку та вивільнити час лікарів для надання онкологічної допомоги й лікування.

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