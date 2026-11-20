Велика Британія попередньо погодилася збільшити до 100 тисяч на рік кількість молодих громадян ЄС, які зможуть приїжджати до країни за програмою молодіжної мобільності. Як повідомляє The Independent, цей пункт обговорюють у межах нового пакета домовленостей між Лондоном і Брюсселем.

Нові параметри програми

За даними видання, яке посилається на The Guardian, ліміт учасників програми може зрости з нинішніх 50–80 тисяч до 100 тисяч осіб. Сторони також попередньо домовилися підвищити граничний вік учасників із 30 до 31 року.

Кількість молодих британців, які зможуть скористатися аналогічними можливостями в країнах ЄС, має бути щонайменше такою самою. Водночас деякі держави, зокрема Німеччина, можуть щороку приймати необмежену кількість британських учасників.

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Переговори перед самітом

У канцелярії прем’єр-міністра Великої Британії заявили, що переговори з ЄС тривають до останнього моменту. У разі укладення угоди уряд планує подати відповідне законодавство до парламенту наступного тижня.

Сторони також узгоджують деталі ролі Великої Британії у формуванні майбутніх європейських правил щодо продовольства та сільського господарства. Джерела повідомили, що Лондон поки чинить опір тиску ЄС щодо плати за навчання для європейських студентів, які прибуватимуть до країни за програмою мобільності.

Очікується, що разом із домовленістю про молодіжну мобільність можуть підписати угоди щодо продовольства та енергетики. Водночас захисники тварин побоюються, що продовольча угода може завадити Великій Британії запровадити заборону на імпорт фуа-гра.

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