Британія прагне домовленостей з ЄС для зниження витрат бізнесу — Asharq Al-Awsat

Уряд Великої Британії на саміті Велика Британія—ЄС наступного тижня домагатиметься тіснішої співпраці у сферах, де вигоди для бізнесу та споживачів переважатимуть витрати. Про це заявив британський міністр фінансів Джон Гілі, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Домовленості після Brexit

За словами Гілі, уряд шукатиме угод у галузях, де співпраця з Європейським Союзом може бути вигідною для компаній і споживачів. Міністр зазначив, що під час переговорів британська влада оцінюватиме співвідношення потенційних вигод і витрат від таких домовленостей.

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Продовольство та сільське господарство

Серед напрямів, щодо яких Велика Британія прагне досягти домовленостей, Гілі назвав продовольство та сільське господарство. Він сказав, що угоди у цих сферах могли б скоротити бюрократичні процедури, знизити витрати бізнесу та сприяти зменшенню цін для споживачів.

BBC запитала міністра, чи не створять спроби поліпшити відносини з ЄС після Brexit нової невизначеності. У відповідь Гілі наголосив, що британський уряд прагне домовленостей саме в тих сферах, де їхні переваги переважатимуть пов’язані з ними витрати.

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