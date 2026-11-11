Британія представила морську оборонну ініціативу 10 країн — Al Jazeera

Велика Британія представила Northern Navies Initiative — оборонну структуру, що має об’єднати морські можливості десяти країн Північної Європи, зокрема безекіпажні системи та військові кораблі. Ініціатива передбачає створення спільної системи спостереження для реагування на морські загрози, які європейські держави пов’язують із Російською Федерацією — державою-агресором.

До ініціативи входять Королівський військово-морський флот Великої Британії та дев’ять держав Об’єднаних експедиційних сил: Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія і Швеція. Як повідомляє Al Jazeera, угоду підписали у вівторок.

Сумісність систем

Новий механізм передбачає мережу автономних систем із сучасними сенсорами для поліпшення виявлення та відстеження підводної активності. У Королівському флоті Великої Британії заявили, що сумісність систем дозволить кораблям країн-учасниць передавати одне одному оперативну відповідальність без втрати темпу операції.

Також одна корабельна група зможе керувати союзними сенсорами та безекіпажними суднами, а військові кораблі — ремонтуватися, заправлятися й поповнювати запаси в портах держав-партнерів. Майбутні автономні платформи мають підключатися до систем командування і контролю інших учасників, формуючи єдину морську силу замість десяти окремих.

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Дрони та захист інфраструктури

Лондон планує витратити 90 млн фунтів стерлінгів, або $121 млн, на дрони, сенсори та системи штучного інтелекту. За задумом британської сторони, ці засоби мають допомогти Королівському флоту протидіяти підводним загрозам у Північній Атлантиці та захищати критичну інфраструктуру.

За даними Al Jazeera, яка посилається на The Guardian, міністр оборонної готовності Великої Британії Люк Поллард заявив, що активність російського флоту поблизу країни за перші дев’ять місяців року зросла на 41%. На конференції International Sea Power на борту авіаносця Prince of Wales в Осло він сказав, що британські дрони мають взаємодіяти з британськими, данськими та норвезькими кораблями.

У заяві британського флоту зазначили, що ініціатива має реагувати на ворожу активність нижче порогу збройного конфлікту, зокрема ризики для критичної підводної інфраструктури, шкідливу діяльність на морському дні та інші форми гібридної агресії. Росія раніше заперечувала звинувачення у створенні морських загроз для європейських країн і в націлюванні на підводні кабелі.

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