Британія призначила спецпредставницю з кліматичної безпеки — The Guardian

Уряд Великої Британії призначив Мадлен Алессандрі спеціальною представницею з питань кліматичної безпеки. Про рішення, яке названо першим у світі призначенням такого типу, прем’єр-міністр Енді Бернем має оголосити на кліматичному саміті COP31 в Анталії, Туреччина, повідомляє The Guardian.

Алессандрі, яка очолює Об’єднаний розвідувальний комітет Великої Британії, консультуватиме уряд щодо ризиків для національної безпеки, пов’язаних зі зміною клімату. Комітет наглядає за діяльністю MI5 та MI6.

Робота з ризиками до кризи

За словами Алессандрі, зміна клімату та втрата природи дедалі більше впливають на безпекове середовище, в якому діє Велика Британія, посилюючи тиск на ресурси, економіки та громади в усьому світі. Вона заявила, що працюватиме з партнерами в уряді та за кордоном, щоб поглибити розуміння кліматичних загроз, зміцнити стійкість і поліпшити готовність до майбутніх викликів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Енді Бернем на COP31 має підтвердити намір Великої Британії досягти нульових чистих викидів до 2050 року. Також британська сторона планує підтримати запропоновану ціль щодо 35-відсоткової електрифікації до 2035 року та ініціативу із залучення 5 млрд фунтів приватного фінансування для проєктів чистої енергетики у світі.

Попередження розвідки

Як зазначає видання, Об’єднаний розвідувальний комітет за участі Алессандрі підготував засекречений звіт, у якому попереджав: протягом п’яти років Велика Британія може відчути наслідки для національної безпеки через руйнування екосистем за кордоном. Серед можливих наслідків у звіті називали дефіцит і подорожчання продовольства, масову міграцію та конфлікти між державами, що мають ядерну зброю.

Міністр закордонних справ Ед Мілібенд назвав кліматичну кризу однією з найбільших загроз національній безпеці, зокрема через ризики для продовольчої безпеки, інфраструктури та переміщення населення.

Читай нас у