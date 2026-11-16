Уряд Великої Британії підтвердив, що чинний контракт компанії Palantir на надання платформи даних для Національної служби охорони здоров’я (NHS) діятиме до 2029 року. Після цього влада планує завершити нинішню угоду та укласти новий контракт за результатами закупівельної процедури.

Про це Politico повідомляє з посиланням на міністра охорони здоров’я Джеймса Фріта. За його словами, формальну процедуру закупівлі для нового контракту планують розпочати у другій половині 2027 року. Очікується, що вона триватиме 18 місяців.

Закупівля нового контракту

Фріт назвав продовження угоди з Palantir до 2029 року «містком, а не кінцевою метою». Він заявив, що нова процедура має включати вимоги щодо сумісності систем, стійкості та надійних спільних стандартів.

Уряд прагне відновити суспільну довіру та розширити можливості для британських суверенних технологічних спроможностей. Водночас до участі в тендері заохочуватимуть і компанії з інших країн. Міністр не уточнив, чи зможе Palantir претендувати на новий контракт.

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Зменшення залежності від одного постачальника

За словами Фріта, новий підхід має надати системі охорони здоров’я більше вибору та стійкості, зменшити залежність від одного постачальника і дозволити пристосовуватися до появи нових технологій. Він також згадав інвестиції у стратегічні технології, зміну підходу до закупівель новітніх рішень, розвиток відкритих стандартів і ширше використання суверенного штучного інтелекту поряд із міжнародними розробками.

Контракт Palantir із NHS привертав увагу активістів, медичних працівників і депутатів через суперечливі погляди, які висловлювали засновники компанії, а також побоювання щодо залежності від одного постачальника. Протягом останнього року два парламентські комітети закликали припинити цю угоду.

Представник Palantir назвав рішення позитивним для пацієнтів і NHS. Він заявив, що компанія протягом наступних двох років посилюватиме підтримку служби та розширюватиме інвестиції у Великій Британії.

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