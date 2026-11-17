Велика Британія на кліматичному саміті COP31 в Анталії, Туреччина, просуває ідею невеликих глобальних зборів із галузей, що забруднюють довкілля. Кошти пропонують спрямовувати на кліматичні ініціативи у країнах, що розвиваються та найбільше потерпають від наслідків зміни клімату, повідомляє OilPrice.

Ідея для кліматичного фінансування

Як пише видання, у проєкті декларації саміту, який бачило Bloomberg, можуть згадати можливість застосування «невеликих зборів» для залучення кліматичного фінансування. У тексті документа йдеться про потенціал інноваційних підходів, які доповнюватимуть наявні джерела державного та приватного фінансування.

Проєкт декларації також закликає перейти від неодноразового й поступового реагування на кризи до тривалого зміцнення стійкості та проактивного фінансування, що відповідало б масштабу виклику.

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Позиція Британії та ООН

Велика Британія має намір продовжувати просувати дискусію про збори з галузей-забруднювачів до 2027 року, коли головуватиме у Групі двадцяти. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на початку COP31 заявив, що податок на надприбутки від викопного палива може допомогти оплатити енергетичний перехід і захистити родини від наступного цінового шоку.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем на саміті заявив, що країна прагне демонструвати лідерство у глобальних питаннях клімату, зберігає зобов’язання досягти нульових викидів до 2050 року та працювати з партнерами над їхніми кліматичними цілями.

Переговори в Анталії

Переговори на саміті, який має завершитися в п’ятницю, залишаються складними. За даними Bloomberg, зобов’язання щодо активнішої електрифікації, яке є пріоритетом Туреччини як країни-господарки, може не бути ухвалене через небажання великих країн, що розвиваються, підтримати тверде формулювання.

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